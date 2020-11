Wien (ots) - Das auf Digital Marketing spezialisierte Technologieunternehmen

möchte gerade jetzt Unternehmen, die grüne Produkte und Dienstleistungen

bewerben, einen Reichweiten-Booster schenken.



Derzeit hat ein Thema die Tagesordnung fest im Griff: Corona. Der tägliche Blick

auf die Zahlen, die Situation in den Nachbarländern, Kommentare und

Handlungsanweisungen, neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Eine ständige

Informationsflut prasselt Tag für Tag auf uns ein. Und während die Nachfrage und

die Notwendigkeit da sind, gerät dadurch ein ebenfalls brennendes Thema in den

Hintergrund.





Kein Platz auf der Tagesordnung?60 bis 70 Prozent der Berichterstattung entfallen an manchen Tagen auf Corona.Kein Wunder, hat uns doch die Pandemie noch fest im Griff. Andere Themenscheinen daneben unterzugehen. Ein Vergleich: Selbst zu Spitzenzeiten überstiegder Nachrichtenanteil zur Klima-Debatte kaum 10 Prozent. Aktuell verschwindetdie Problematik mehr oder weniger komplett aus der medialen Wahrnehmung "Geradehier wollen wir ansetzen. Nachhaltigkeits- und Klima-Themen bekommen derzeiteinfach zu wenig Raum. Das ist bitter, denn hier arbeitet die Zeit gegen uns.Während uns Corona fesselt, schreitet der Klima-Wandel voran. Die Klima-Kriseist zur stillen Krise geworden" , erklärt Geschäftsführer Lucas Schärf dieMotivation, aktiv zu werden.Grüner Reichweiten-BoosterAls Unternehmen, das grün indirekt nicht nur im Firmennamen, sondern auch imHerzen trägt, hat Content Garden für das kommende Jahr den "Green Deal 21" insLeben gerufen. Produkte und Dienstleistungen, die für eine nachhaltige Zukunftstehen, sollen von dieser Aktion profitieren. "Es braucht jetzt auch in diesemBereich einen Schulterschluss. Denn den Klima- Wandel können wir nur gemeinsamstemmen und Veränderung lässt sich nicht von oben herab verordnen" , so Schärf.Leser mit Geschichten zu informieren und zu bewegen, hat sich das auf DigitalMarketing spezialisierte Technologie-Unternehmen auf die Fahnen geschrieben.Dazu bringt Content Garden Inhalte, Technologie und Reichweite zusammen. "Damitdiese wichtigen Themen auch bei den Lesern ankommen und die Aufmerksamkeiterhalten, die sie brauchen" , führt Lucas Schärf die Kombination vor Augen.Konkret heißt das: Bei Kampagnen, die Produkte oder Dienstleistungen bewerben,die zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen, stockt Content Garden dasgebuchte Mediavolumen um 21 Prozent auf.Dort werben, wo sich die Menschen informieren: OnlineCorona hat vieles verändert, darunter auch unseren Medienkonsum. War anfangssogar von 300 bis 400 Prozent mehr Zugriffen auf Medien-Websites die Rede,zeigen auch kürzlich durchgeführte Studien, dass sich nach wie vor MillionenMenschen täglich mehrmals informieren. Besonderen Zuspruch erhalten dabeidigitale, qualitativ hochwertige Inhalte. Mittels Native Advertising imPremium-Publisher-Netzwerk von Content Garden im gesamten DACH-Raum erhaltenUnternehmen einen Platz inmitten dieser Nachrichten, die von derösterreichischen, deutschen und Schweizer Bevölkerung aktuell mit dem größtenInteresse verfolgt werden.