Corona: Das steckt wirklich dahinter!

Mittlerweile wird in informierten Kreisen immer offensichtlicher, dass hinter der Corona-Hysterie eine unglaubliche Lüge steht. Die Wenigsten wissen jedoch, dass Covid-19 nichts anderes ist, als ein trojanisches Pferd.

Die wahren Pläne dahinter, wurden bereits beim Weltwirtschaftsforum in Davos offengelegt. Die meisten können sich nicht mal im Traum vorstellen, was in den nächsten Monaten auf sie zu kommt. Da dieses Video extrem brisant ist, bitte ich euch, es dringen mit Freunden und Bekannten zu teilen.

Heiko Schrang

