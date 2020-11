Compleo wird Mitglied bei ChargeUp Europe

--------------------------------------------------------------

Zur Webseite

http://ots.de/XUktns

--------------------------------------------------------------



Dortmund (ots) -





- Ladesäulenhersteller setzt sich im Bündnis für klima- undverbraucherfreundliche Elektromobilität in der EU ein- Compleo plant Expansion seines Angebots innerhalb Europas- Elektromobilität ist zentraler Baustein für Umsetzung des europäischen GreenDealAls Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge tritt Compleo(https://www.compleo-cs.com/) als zehntes Mitglied ChargeUp Europe(https://www.chargeupeurope.eu/) bei. Der Verband ist die Stimme derLadeindustrie für Elektrofahrzeuge in Europa. Im Bündnis wird Compleo für einegrenzüberschreitende, klimagerechte Mobilität und den Ausbau derLadeinfrastruktur eintreten. Damit wirkt der Ladesäulenhersteller direkt an derUmsetzung des europäischen Green Deals und der Erreichung der europäischenKlimaziele mit.Compleo ist seit 2009 in der Branche aktiv und im Oktober 2020 an die Börsegegangen. In Deutschland sowie weiteren elf europäischen Märkten ist Compleobereits mit seinen AC- und DC-Ladesäulen vertreten, die das Aufladen anöffentlichen und halböffentlichen Plätzen ermöglichen. Geplant ist, das Angebotweiter auszudehnen. Als erster Hersteller hat Compleo die gesetzlichenAnforderungen des Eichrechts umgesetzt und seine Ladesäulen mit einem lokalenSpeicher- und Anzeigemodul (SAM) ausgestattet.Zur Mitgliedschaft bei ChargeUp Europe sagt Georg Griesemann, Co-CEO vonCompleo: "Wir glauben an eine klimafreundliche Mobilität in naher Zukunft. DieWende zu emissionsarmer Elektromobilität kann nur gelingen, wenn wirgrenzüberschreitend zusammenarbeiten. Deshalb freuen wir uns, ChargeUp Europebeizutreten und Teil des Verbands zu sein, der eine wichtige Stimme derLadeindustrie für Elektrofahrzeuge in Europa ist. Gemeinsam möchten wirsicherstellen, dass die EU-Politik und -Gesetzgebung den Verbraucher und seineBedürfnisse rund um das Laden von E-Fahrzeugen in den Mittelpunkt stellt. Wirwerden uns für den Aufbau eines offenen, interoperablen und sicherenLadeökosystems in der gesamten EU einsetzen."ChargeUp Europe wurde im März 2020 ins Leben gerufen. Das Bündnis ist inzwischenvon den drei Gründungsmitgliedern Allego, ChargePoint und EVBox Group auf zehnMitglieder innerhalb der EU angewachsen. Während die Mitgliederzahl desVerbandes weiter wächst, möchte ChargeUp Europe aktiv zur Diskussionen überpolitische Initiativen auf EU-Ebene beitragen, um die Einführung einerLadeinfrastruktur in der gesamten EU zu ermöglichen.Über CompleoCompleo ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabeiunterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen undbei Bedarf auch mit der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oderdem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC-als auch DC-Ladestationen. Die DC-Ladesäulen sind die ersten eichrechtskonformenDC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt dasGreentech-Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Herstellerauf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zuden Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Post DHLGroup, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland.Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Daswachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigtzurzeit 200 Mitarbeiter. Mehr Infos unter: http://www.compleo-cs.dePressekontakt:Compleo Charging Solutions GmbHRalf MaushakeE-Mail: mailto:R.Maushake@compleo-cs.deTelefon: +49 231 534 923 865PIABO PR GmbHAnn-Kathrin MarggrafE-Mail: mailto:compleo@piabo.netMobil: +49 152 07 19 59 94Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134214/4778242OTS: Compleo Charging Solutions