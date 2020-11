--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Finanzierung/UnternehmenLenzing - Die Lenzing AG hat heute eine Hybridanleihe - eine nachrangige,unbesicherte Anleihe - mit einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. und einemZinssatz von 5,75 Prozent erfolgreich emittiert. Die Anleihe war mehrfachüberzeichnet, hat eine unbegrenzte Laufzeit und wird aufgrund ihrerstrukturellen Merkmale zu 100 Prozent nach IFRS als Eigenkapital bilanziertwerden. Sie wurde im Anschluss an eine zweitägige Roadshow mit internationalenInvestoren erfolgreich platziert. Die Stückelung der Hybridanleihe liegt bei EUR100.000. Es ist die erste Hybridanleihe der Lenzing am Kapitalmarkt und wird dieKapitalstruktur des Unternehmens zusätzlich stärken."Der Erfolg unserer Hybridemission unterstreicht die Kreditwürdigkeit derLenzing und das Vertrauen des Kapitalmarktes in unser Unternehmen. Der Abschlussder Transaktion stärkt unsere Bilanz und ist ein weiterer Schritt zurDiversifizierung der Finanzierungsstruktur", sagte Thomas Obendrauf,Finanzvorstand der Lenzing AG.BNP Paribas und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame globale Koordinatorenund Strukturierungsberater und BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit alsgemeinsame Konsortialführer.Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=9H9bN26uMNFM]PIN: 9H9bN26uMNFMRückfragehinweis:Filip MiermansVice President Corporate Communications & Public AffairsLenzing AGTelefon: +43 664 8477802E-Mail: f.miermans@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: WBI, ATX Börsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9785/4778244OTS: Lenzing AGISIN: AT0000644505