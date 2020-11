Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Marinomed Wichtige Studie startet in Großbritannien In Großbritannien wird es an der Universität Swansea eine Studie zu Carragelose von Marinomed geben. Darin einbezogen werden 480 Ärzte und Pfleger. Es geht darum, ob das Nasen- und Rachenspray präventiv gegen eine Covid-19-Infektion eingesetzt …