GOLDMAN SACHS stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Easyjet von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 500 auf 840 Pence angehoben. Analystin Venetia Baden-Powell untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die Wettbewerbssituation unter den europäischen Billigfliegern im Hinblick auf eine Zeit nach Corona. Ryanair sei dafür am besten vorbereitet, während sie bei Easyjet und Wizz ihre Bedenken äußerte. Nach zuletzt vergleichsweise schwacher Entwicklung rechtfertige die Easyjet-Aktie nun aber eine neutrale Sichtweise./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.