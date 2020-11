Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEX-Monitor Tesla kommt zum 21.Dezember in den S&P 500 Der Elektroautobauer Tesla wird ab dem 21. Dezember im S&P 500 vertreten sein. Das teilte der Indexanbieter S&P am Montag in New York mit. Welches Unternehmen dafür seinen Platz räumen muss, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben./he