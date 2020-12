Announcing VanEck Vectors ETFs’ November 2020 Distributions Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 01.12.2020, 01:26 | 49 | 0 | 0 01.12.2020, 01:26 | VanEck announced today its distributions per share for its VanEck Vectors exchange-traded funds. The following dates apply to distribution declarations for the funds listed below: Ex-Date December 1, 2020 Record Date December 2, 2020 Payable Date December 7, 2020 Fund Ticker Distribution Frequency Distribution Amount per Share VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF ANGL Monthly $0.1185 VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF CBON Monthly $0.0559 VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF EMAG Monthly $0.0727 VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF EMLC Monthly $0.1213 VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF FLTR Monthly $0.0177 VanEck Vectors Green Bond ETF GRNB Monthly $0.0419 VanEck Vectors High Yield Muni ETF HYD Monthly $0.1873 VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM Monthly $0.1067 VanEck Vectors International High Yield Bond ETF IHY Seite 2 ► Seite 1 von 4



