Chef der Wirtschaftsweisen lehnt CDU-Pläne für Rentenreform ab

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, lehnt Pläne einerCDU-Expertengruppe zum Umbau der Rentenversicherung ab. "Von diesem Rentenpapierder Jungen Gruppe der CDU-Bundestagsfraktion halte ich wenig", sagte Feld derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Es bringe nichts, Beamte undSelbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) einzubeziehen: "EineErweiterung des Versichertenkreises um Beamte und Selbständige versprichtkurzfristig gewisse Erleichterungen bei der Finanzierung. Da diese Personen aberdamit Leistungen erwerben, schließt dies die Tragfähigkeitslücke der GRV nicht,sondern weitet diese sogar angesichts der Lebenserwartung und dem demografischenProfil dieser Gruppen aus", so Feld. "Hinzu kommen massive rechtliche Hürden."Der Wirtschaftsweise betonte: "Früher oder später führt kein Weg an einerErhöhung des gesetzlichen Eintrittsalters über 67 Jahre hinaus vorbei." Hierzuschlage der Sachverständigenrat vor, eine Kopplung an die Lebenserwartung vor,so dass jedes hinzugewonnene Lebensjahr zu 2/3 in die Erwerbsphase und zu 1/3 indie Rentenphase fällt.