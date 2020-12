100 Apotheken in NRW bereiten Impfstoff vor

Düsseldorf (ots) - Die Apotheken in NRW stehen bereit, bei der Corona-Impfungmitzuwirken. "100 der 4500 Apotheken in NRW werden den Impfstoff so vorbereitenkönnen, dass er in den Impfstellen sofort verimpft werden kann. Diese 100Apotheken verfügen über die nötigen Reinräume, die nötigen Kühlräume und dasFachpersonal, das für diese Arbeit notwendig ist", sagte Thomas Preis, Chef desApothekerverbands Nordrhein, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag)."Diese spezialisierten Apotheken sind flächendeckend in ganz NRW angesiedelt.Oft sind es Apotheken und Krankenhausapotheken, die auch Zytostatikaherstellen."Der Verbands-Chef ist zuversichtlich, dass bis Ende 2021 rund 60 Prozent derBevölkerung in NRW geimpft werden können. "Es wird alles so vorbereitet werden,dass nach der erwarteten Zulassung des Impfstoffs im Dezember sofort mit denersten Impfungen begonnen werden kann. Im neuen Jahr sollen die Impfkapazitätenkontinuierlich gesteigert werden. Ziel ist, dass durch die Impfstellen in NRWmonatlich 14.000 Impfungen pro 100.000 Bürger durchgeführt werden können. Damitkämen wir 2021 auf eine Impfquote von über 60 Prozent." Diese ist zur Erreichungder Herdenimmunität nötig.http://www.rp-online.de/Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4778309OTS: Rheinische Post