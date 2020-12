Telekom, Magenta und Swisscom gewinnen den Mobilfunknetztest (FOTO)

Aachen/Haar (ots) - Die Sieger des Mobilfunknetztests stehen fest: Telekom holtin Deutschland den ersten Platz, Magenta in Österreich, Swisscom in der Schweiz.Das ist das Ergebnis des renommierten Mobilfunknetztests, den dasTelekommunikationsmagazin connect im 27. Jahr und gemeinsam mit dem globalagierenden Infrastruktur- und Benchmarkingspezialist umlaut seit über 15 Jahrendurchführt. In diesem Jahr ermittelten die Partner erneut und mit höchstemAufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahren, welche Netzbetreiber inDeutschland, in Österreich und in der Schweiz die Nase vorn haben.Telekom gewinnt Mobilfunknetztest in Deutschland

Seite 2 ► Seite 1 von 3

In Deutschland konnte sich die Telekom gegenüber dem Vorjahr noch einmalsteigern und holt sich mit 926 Punkten und der Note "sehr gut" den ersten Platz- zum zehnten Mal in Folge. Dabei übernimmt die Telekom in allen Disziplinen dieFührung: in der Sprach-, der Daten- und auch in der Crowdsourcing-Disziplin. Derlaufende 5G-Ausbau trägt sichtbar zum Gesamtergebnis bei. Vodafone sichert sichmit 876 Punkten den zweiten Platz und erhält ebenfalls die Note "sehr gut". DieDüsseldorfer konnten sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erneut in allen dreiTestdisziplinen verbessern. O2 machte im Vergleich zum Vorjahr den größtenSprung. Mit fast 100 Punkten Verbesserung landet der Münchener Netzbetreiber mit852 Punkten auf dem dritten Platz und erhält zum ersten Mal ebenfalls die Note"sehr gut". Dreimal "sehr gut" hat es bisher in Deutschland noch nicht gegebenund zeigt, dass die Netzbetreiber deutlich nachgelegt haben.Das Abschneiden aller drei Netze beim Telefonieren und bei derDatenkommunikation in Zügen zeigt allerdings immer noch deutliches Potential:Trotz einer Steigerung bei den Messwerten gegenüber dem Vorjahr, besteht auf derSchiene nach wie vor Verbesserungsbedarf.Magenta gewinnt Mobilfunknetztest in ÖsterreichZum dritten Mal in Folge erzielt Magenta den Gesamtsieg in Österreich. DerAnbieter erreicht 955 Punkte und die Note "überragend" - als einziger imAlpenland. Sowohl in der Sprach- als auch in der Daten-Kategorie erreichtMagenta die meisten Punkte - in letzterer auch dank starkem Auftritt in puncto5G. A1 Telekom folgt mit 940 Punkten und erhält die Note "sehr gut" - nur zehnPunkte von der Note "überragend" entfernt. Im Crowdsourcing liegt A1 mit knappemVorsprung sogar vorn, während das Daten-Ergebnis gegenüber dem Vorjahr praktischunverändert ist - diesmal unter Einbeziehung von 5G. Auch Drei erhält die Note"sehr gut" mit 892 Punkten. Im Crowdsourcing liegt Drei nah am Ergebnis des