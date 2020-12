Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf verständigt, die private Altersvorsorge weiterzuentwickeln und gerechter zu gestalten. CDU-Experten arbeiteten zuletzt an einem Reformentwurf für eine grundlegende Umstrukturierung der Rentenversicherung. Der CDU-Bundesfachausschuss wollte am Montagabend erneut darüber beraten, Ergebnisse wurden zunächst aber nicht bekannt.

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Früher oder später führt kein Weg an einer Erhöhung des gesetzlichen Eintrittsalters über 67 Jahre hinaus vorbei." Hierzu schlage der Sachverständigenrat eine Kopplung an die Lebenserwartung vor, so dass jedes hinzugewonnene Lebensjahr zu 2/3 in die Erwerbsphase und zu 1/3 in die Rentenphase fällt.

Die Linken forderten einen Systemwechsel bei der Rente, Vorbild sei Österreich. Dort zahlten alle Bürger mit Erwerbseinkommen in die gesetzliche Rentenkasse ein, "auch Politiker, auch Beamte und Selbstständige", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Renten, die den Lebensstandard sicherten, seien "eine große, aber lösbare Aufgabe". Der Reformbedarf in Deutschland sei offensichtlich./sax/DP/zb