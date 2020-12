Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu drohenden Kriegsgefahr in Nahost Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.12.2020, 05:35 | 46 | 0 | 0 01.12.2020, 05:35 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu drohenden Kriegsgefahr in Nahost: "Die Wut ist groß in Iran, aber noch kann die Führung um Staatspräsident Hasan Rohani die Hardliner zurückhalten, die nach dem Mordanschlag auf den Atomwissenschaftler MohsenFakhrizadeh nach Vergeltung rufen. Würden die sich damit durchsetzen, wäre nicht nur der internationale Atomvertrag endgültig gescheitert, sondern der Nahe Osten stünde womöglich vor einem neuen Krieg. Mehr als je zuvor sind daher jetzt die Europäer gefragt, beruhigend auf die iranische Seite einzuwirken."/yyzz/DP/he Diesen Artikel teilen

