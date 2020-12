FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Brexit-Verhandlungen:

"Es lohnt sich, in dieser Woche genau hinzusehen. Denn jetzt wird erkennbar werden, ob sich bei den verbliebenen kontroversen Themen Kompromissbereitschaft einstellt. Der Ausstieg der Briten aus Binnenmarkt und Zollunion stellt schon mit Handelsvertrag eine Zäsur für den Kontinent dar. Ohne Vertrag wären die Folgen vor allem für die Wirtschaft ungleich schwerwiegender. Offenbar hat die Corona-Pandemie in London aber die Entschlossenheit befeuert, beide Krisen gleichzeitig bewältigen zu wollen. Noch immer hofft man dort, dass die EU in den Gesprächen einknickt, weil sie den Handel mit der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft braucht."