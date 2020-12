DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Homeoffice-Pauschale:

"Sicher ist es ein Privileg, in den eigenen vier Wänden und damit in Pandemiezeiten geschützt arbeiten zu können - anders als Pflegepersonal, Supermarkt-Kassiererinnen oder Paketzusteller. Aber es kostet nicht nur Nerven, wenn noch Home-Schooling in beengten Verhältnissen stattfindet und zugleich die Effizienz im Job stimmen muss. Deshalb sollten die 500 Euro jetzt zur Werbungskostenpauschale hinzukommen. Sonst haben manche nichts davon."/yyzz/DP/he