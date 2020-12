QuEST Global nimmt Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff in den Aufsichtsrat auf

SINGAPUR, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global ist ein globales Unternehmen, das Dienstleistungen für die Produktherstellung anbietet und Produkte über ihren Lebenszyklus begleitet. Der Konzern hat Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff als unabhängige externe Direktorin in den Aufsichtsrat gewählt. Süssmuth Dyckerhoff arbeitet bereits für McKinsey & Company als Senior-Beraterin. Dr. Süssmuth Dyckerhoff wird die QuEST- Unternehmensführung auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern beraten – von der Strategie über die Optimierung des operativen Geschäfts bis hin zu den Partnerschaften und der Corporate Governance. Die Beraterin ist gleichzeitig unabhängige Direktorin von Ramsay Health Care – ein globaler Krankenhausbetreiber mit Sitz in Australien. Sie ist dort auch Mitglied des Risikokomitees. Süssmuth Dyckerhoff sitzt in den Aufsichtsräten von Hoffmann-La Roche und Clariant. Weiterhin ist sie in diesen Firmen Mitglied der Komitees für Corporate Governance & Sustainability beziehungsweise des Compensation Committee.

Dr. Süssmuth Dyckerhoff kann auf über zwei Jahrzehnte Berufspraxis im Healthcare-Bereich zurückblicken. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Healthcare-Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Ihre berufliche Laufbahn startete sie 1995 bei McKinsey in der Schweiz. Sie wurde zum Senior Partner in China und leitete die Asia Health Services and Systems bei McKinsey. Die Beraterin ist seit mittlerweile 21 Jahren Teil der Firma. Bei McKinsey arbeitet sie seit März 2016 als Senior Advisor, wodurch sie Erfahrungen in globalen Aufsichtsräten gesammelt hat. Sie ist darüber hinaus Mitglied in den Aufsichtsräten zweier Startup im asiatischen Healthcare-Markt.