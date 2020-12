DGAP-News EarthRenew Inc: ERTH EarthRenew gibt Verlängerung des Miet- und Rohstoffvertrags für seine Flaggschiff-Anlage bekannt, die sich am Standort von Cattleland Feedyards befindet Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 01.12.2020, 07:03 | 44 | 0 | 0 01.12.2020, 07:03 | DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Vereinbarung

ERTH EarthRenew gibt Verlängerung des Miet- und Rohstoffvertrags für seine Flaggschiff-Anlage bekannt, die sich am Standort von Cattleland Feedyards befindet

Die wichtigsten Punkte: EarthRenew hat seinen Mietvertrag für 2,92 Acres des CattlelandFeedyards-Standorts in Wheatland County, Alberta, östlich von Calgary, für eine Laufzeit von 9 Jahren verlängert, mit einer Option zur Verlängerung um weiter 5 Jahre

Der im Mietvertrag enthaltene Rohstoffvertrag sichert jährlich mindestens 40.000 Tonnen Nassdung-Rohstoff, mit dem schätzungsweise bis zu 18.000 Tonnen organischer Dünger von EarthRenew erzeugt werden können

CattlelandFeedyards erwartet Einsparungen von bis zu 500.000 USD pro Jahr, wenn die einzigartige Abfallentsorgungslösung von EarthRenew vor Ort genutzt wird Toronto, 01. Dezember 2020 EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass am 25. November 2020 mit Cattleland Feedyards Ltd. ("Cattleland Feedyards") ein neuer 9-Jahres-Mietvertrag mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2029 einschließlich einer 5-Jahres-Verlängerungsoptionen abgeschlossen wurde. Das Objekt befindet sich in Strathmore, Alberta, im 25.000 Rinder umfassenden Mastbetrieb von Cattleland Feedyards. Wir schätzen, dass der Mastbetrieb EarthRenew mit über 50.000 Tonnen Nassdung pro Jahr versorgen kann. Der Mietvertrag gewährleistet auch eine langfristige Lösung für das Mistmanagement bei Cattleland Feedyards. Der Mietvertrag sichert langfristig den Flaggschiffbetrieb von EarthRenew, während das Unternehmen seine Wiederinbetriebnahmephase fortsetzt. Der Mietvertrag bezieht sich auf 2,92 Acres des Futterplatzes und wir schätzen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, aus dem von Cattleland Feedyards bereitgestellten Dünger ungefähr 18.000 Tonnen fertiges Düngemittelprodukt pro Jahr zu produzieren.







