Kauf einer zentral gelegenen Liegenschaft in Sion durch Helvetica Swiss Opportunity Fund

Zürich, 1. Dezember 2020 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2020 eine attraktive Zentrumliegenschaft in Sion mit einem Marktwert von rund CHF 42 Millionen. Das Objekt ist zu 100% an ein renommiertes Schweizer Traditionsunternehmen vermietet.

Der HSO Fund übernimmt per 1. Dezember 2020 wie geplant eine äusserst zentral gelegene Liegenschaft in der Innenstadt von Sion. Das Objekt, mit über 10'500 Quadratmeter Mietfläche und einem Marktwert von rund CHF 42 Millionen, ist mit einem 10-jährigen Mietvertrag an eine grosse Schweizer Warenhausgruppe, vermietet. Das Unternehmen nutzt das vollvermietete Gebäude seit sehr vielen Jahren als Standort für den Verkauf von Lebensmitteln, als Warenhaus und für ein Restaurant.



Der HSO Fund übernimmt das Objekt im Stockwerkeigentum rückwirkend auf den 1. Januar 2020. Die Liegenschaft verfügt über ein eigenes Parkhaus mit 219 Parkplätzen, die ebenfalls vollständig an die Warenhausgruppe vermietet sind.



Der Portfoliowert des HSO Fund steigt mit dieser Akquisition auf rund CHF 108 Millionen, die jährlichen Soll Mieterträge erhöhen sich auf etwas über CHF 6.4 Millionen. Die Fondsleitung plant die Akquisition von zusätzlichen Objekten, welche das Portfolio geografisch noch breiter diversifizieren und das Ertragspotenzial des Fonds weiter steigern werden.