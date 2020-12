01.12.2020 / 07:30

SFC Energy vereinheitlicht seinen Markenauftritt: Tochtergesellschaften PBF Group, PBF Power, und Simark Controls tragen ab dem 01. Januar 2021 den Namen SFC Energy



Brunnthal/München, Deutschland, 01. Dezember 2020 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, erhöht die Wahrnehmbarkeit ihres Markenauftritts. Ab dem 01. Januar 2021 tragen alle Tochtergesellschaften der SFC Energy Gruppe den Namen SFC Energy.



Für Geschäftspartner, Investoren sowie Mitarbeitende der Einzelunternehmen Simark Controls (Kanada), PBF Group (Niederlande) und PBF Power (Rumänien) ändert sich nichts - lediglich der Name der Gesellschaften. Somit vereinheitlicht das Unternehmen sein Erscheinungsbild für eine klare und trennscharfe Positionierung. Ziel ist es, intern und extern eine noch höhere Markenbindung zu erlangen und auch am Markt stärker als bisher als Einheit wahrgenommen zu werden.



"Der Name SFC Energy spiegelt die Positionierung unseres Unternehmens als Einheit mit gemeinsamen Werten, langfristigen Zielsetzungen und einer klaren Strategie wider. Er stellt natürlich weiterhin die Summe seiner wertvollen und einzigartigen Unternehmensteile dar. Im 20. Jahr unseres Bestehens stärken wir unsere Wahrnehmung im Markt als verlässlicher Ansprechpartner für umweltfreundliche und leistungsstarke Energieversorgungslösungen und senden ein deutliches Zeichen der Zusammengehörigkeit an alle Mitarbeitende der SFC Energy-Familie", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



