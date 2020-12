FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine wiedererstarkte chinesische Wirtschaft dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Kursgewinne zur Folge haben. Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Daraufhin legten die Börsen in Fernost teils kräftig zu.

Für den Dax indizierte der X-Dax eine knappe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von rund einem Prozent auf 13 418 Punkte. Damit setzt sich das zähe Ringen des Leitindex mit einer Widerstandszone bei 13 300 bis 13 460 Zählern fort. Oberhalb dieser Zone winkt das Rekordhoch vom Februar bei knapp 13 800 Punkten.