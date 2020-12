PBF: Boutiquenfonds weiterhin mit stärkerer Dynamik als die Branche

Nachdem sie den Corona-Effekt des 1. Quartals bereits in den darauffolgenden drei Monaten mehr als wettmachen konnten, legten die Boutiquenfonds von Juli bis September 2020 erneut stärker (um 6,7% ggü dem Vorquartal) zu als der Fonds-Gesamtmarkt.

Der Marktanteil der Boutiquenfonds steigt weiter von 11,2 (31.12.2019) auf 12,3 % per Ende September. Bei den Mischfonds, der Domäne der unabhängigen Assetmanager, liegt er sogar bereits bei beachtlichen 22,8% (20,3% am 31.12.2019).

Mittelaufkommen

Das Gesamtmittelaufkommen der BVI-Mitglieder in 2020 drehte nach den deutlichen Abflüssen während des Lockdowns im Frühjahr jetzt ins Plus und liegt bei nunmehr 10,9 Mrd. €.

Die Boutiquenfonds konnten im laufenden Jahr bisher 8,3 Mrd. € einsammeln und wiesen in jedem Quartal per Saldo Mittelzuflüsse aus.

Im 3. Quartal allein lag das Mittelaufkommen (ex. Sachwertfonds) der Branche (BVI) bei 14,2 Mrd.€. Die Boutiquenfonds hatten im gleichen Zeitraum Mittelzuflüsse in Höhe von 3,9 Mrd. € zu verzeichnen, von denen mit 3,1 Mrd € der Großteil den Mischfonds zuzurechnen ist. Aber auch Rentenfonds konnten erfreuliche Zuflüsse in Höhe von 1,1 Mrd. € vermelden.

Zahlenbasis

(Siehe PDF unter diesem Link)



Die Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) unterstützt unabhängige Assetmanager unter anderem mit einer umfassenden Marketing- und Vertriebsunterstützung, bobachtet aber auch die Entwicklung des Boutiquenfonds-Marktes sehr genau. Mit dem Marktüberblick ,BoutiquenFonds Radar' publiziert das in Frankfurt ansässige Beratungshaus einmal pro Quartal die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten rund um dieses wachsende Marktsegment. Hierzu gehören zum Beispiel Auswertungen zu den größten Boutiquenfonds, den größten Volumen-Gewinnern, den neu aufgelegten Fonds, den abgebildeten Asset-Klassen und vielem mehr - alles aus der hauseigenen PBF-Datenbank.

Anmeldung zum PBF-Newsletter und dem darin enthaltenen quartalsweise erscheinenden Boutiquenfonds Marktüberblick: www.boutiquenfonds.de/newsletter

01.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1151160 01.12.2020