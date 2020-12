Die letzten markanten Höchststände bei EUR/USD markierte das Paar Anfang 2018 mit einem Niveau bei 1,2555 US-Dollar. Nur wenig später geriet die europäische Gemeinschaftswährung erneut unter Druck und fiel bis Anfang 2020 auf einen Wert von gerade einmal 1,0636 US-Dollar zurück. Just mit Beginn des Corona-Crashs an den Finanzmärkten schoss der Euro praktisch gegenüber jeder anderen Währung massiv in die Höhe und markierte im Vergleich zum US-Dollar Anfang Oktober ein Jahreshoch bei 1,2010 US-Dollar. Die folgenden Wochen waren von einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf 1,1612 US-Dollar geprägt, in den letzten Tagen erfolgte jedoch ein Anstieg zurück an die aktuellen Jahreshochs. Ein Durchbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen und die Rallye unvermindert fortsetzen.

Zwei weitere Ziele noch offen

Sollte sich die Erholungsbewegung bei EUR/USD unvermindert fortsetzen und ein Sprung über 1,2010 USD gelingen, würden rasch weitere Ziele um 1,2090 US-Dollar und schlussendlich 1,2206 US-Dollar in den engeren Fokus der Händler geraten. Wer sich ebenfalls den Bullen unter den Marktteilnehmern anschließen möchte, kann hierzu einen Blick auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP92M3 werfen. Sollte allerdings ein direkter Ausbruch über die Jahreshochs scheitern, findet das Paar bei 1,1872 US-Dollar eine erste Unterstützung vor. Darunter müsste der Bereich um den EMA 50 bei 1,1810 US-Dollar als weiterer Support herhalten.