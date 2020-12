GK Software: Dauerhafte Profitabilitätsfortschritte

In der Analyse der Neunmonatszahlen der GK Software SE hebt SMC-Research insbesondere die deutlichen Profitabilitätsfortschritte hervor, die einen sprunghaften Gewinnanstieg ermöglicht haben. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski geht davon aus, dass diese Fortschritte dauerhafter Natur seien und sieht GK Software weiter auf einem sehr guten Weg.

Mit dem Neunmonatsbericht habe GK Software die bereits Anfang November veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Insofern stelle laut SMC-Research die sehr starke Ergebnisentwicklung, die in einem Anstieg des EBITDA um 354 Prozent und einer Verbesserung des Nettogewinns um knapp 10 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro zum Ausdruck käme, nun keine Überraschung mehr dar. Neue Erkenntnisse habe aber der genauere Blick auf die Kosten gebracht, bei denen deutliche Einsparungen beim Personalaufwand und beim sonstigen betrieblichen Aufwand erkennbar seien. Da der Rückgang des Personalaufwands vor allem auf das Effizienzverbesserungsprogramm zurückzuführen sei, dürfte der in den Neunmonatszahlen sichtbare Produktivitätsfortschritt nach Einschätzung von SMC-Research dauerhafter Natur sein. Das gelte nach Unternehmensangaben auch für mehr als die Hälfte der Einsparungen beim sonstigen Aufwand, sodass die Analysten die in den ersten neun Monaten erreichte Profitabilitätsverbesserung größtenteils als nachhaltig werten.