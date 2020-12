Die Theorie des Loncor-Managements scheint sich zu bestätigen. Zumindest die erste Bohrung ist schon einmal ein Volltreffer!

Ziel des Bohrprogramms ist es, die bestehenden Ressourcen des Imbo-Projekts, das aus den Lagerstätten Adumbi, Kitenge und Manzako besteht und eine Ressource von insgesamt 2,5 Mio. Unzen Gold (30,65 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 2,54 g/t Gold) aufweist, auszuweiten. Auf Adumbi nimmt sich Loncor dabei Vererzungszonen innerhalb einer konzeptuellen Tagebaugrube vor, die auf einem Goldpreis von 1.500 USD beruht. Dort sind Bohrungen in geringeren Abständen nötig, so das Unternehmen, um weitere Ressourcen nachzuweisen. Gleichzeitig will Loncor weitere Ressourcen unterhalb des Umfangs der Grube aufzeigen, da dort die Goldmineralisierung über eine Streichlänge von 600 Metern in die Tiefe offenbleibt!

Das Unternehmen hat außer der ersten Bohrung LADD001 nun weiter südöstlich auch das Bohrloch LADD003 fertiggestellt und wird die gewonnen Proben jetzt ins Labor geben. Die tieferen Bohrungen LADD004 und LADD005 werden derzeit fertiggestellt, um die abfallende Vererzungszone unterhalb der Grube zu testen. Bohrloch LADD004 zielt dabei auf Vererzung 150 Meter unter der alten Bohrung S53 aus dem Jahr 2017 ab, die 23,5 Meter mit 6,08 g/t Gold und 9,37 Meter mit 3,70 g/t Gold nachgewiesen hatte.

Wie Loncors President Peter Cowley erklärte, führe man auch Explorationsarbeiten auf neuen Zielen innerhalb des 14 Kilometer langen Vererzungstrends auf der Imbo-Liegenschaft durch, um weitere Bohrziele zu generieren. Sei man mit den aktuellen Arbeiten insgesamt erfolgreich, so Herr Cowley, stehe als nächstes ein Preliminary Economic Assessment (PEA, erste Wirtschaftlichkeitsbewertung) an, um das positive , ökonomische Potenzial aufzuzeigen, von dem Loncor glaubt, dass es in Adumbi und den Lagerstätten der Umgebung sowie weiteren Zielen innerhalb der Imbo-Liegenschaft zu finden ist.

Fazit:

Loncor hatte bereits im Vorfeld erklärt, sehr zuversichtlich zu sein, mit den Bohrungen auf Adumbi die dortigen Ressourcen erhöhen zu können, da dies ja schon einmal gelungen war (Wir berichteten https://goldinvest.de/mining/211-loncor-resources-inc/3847-vor-mega-news-diese-goldfirma-sollte-man-jetzt-auf-der-rechnung-haben). Und angesichts der spektakulären Ergebnisse der ersten Bohrung scheint man auf dem richtigen Weg zu sein! Natürlich gibt es keine Garantie, dass auch die nächsten Bohrungen so erfolgreich sind wie die jetzt gemeldete, doch wir halten die Chancen für groß, da das Loncor-Management offenbar sehr genau weiß, was es tut. Wir werden die Leser von GOLDINVESt.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem sicherlich riskanten, aber unserer Ansicht nach auch sehr spannenden Unternehmen weitergeht!

