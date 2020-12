---------------------------------------------------------------------------

SNP SE bietet SAP-qualifizierte Lösungspakete für Wechsel nach SAP S/4HANA

- SNP hat konfigurierbare Lösungspakete entwickelt, die die Migration nach SAP S/4HANA durch Standardisierung vereinfachen und kalkulierbar machen

- Der Anbieter von Transformationssoftware bietet die Pakete auch Direktkunden von SAP im Large-Enterprise-Segment an



Heidelberg, 1. Dezember 2020 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen, hat konfigurierbare Lösungspakete entwickelt, die Unternehmen den Wechsel nach SAP S/4HANA erleichtern. Diese standardisierten Lösungen, die auf der Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) basieren, bietet SNP einerseits seinen eigenen Kunden, andererseits auch den Kunden von SAP im Large-Enterprise-Segment in enger Abstimmung mit dem SAP-Vertrieb im Rahmen des Programmes SAP S/4HANA Movement an.



SAP hat das Programm SAP S/4HANA Movement aufgelegt, um seinen Bestandskunden Software und Services bereitzustellen, die einen Umstieg nach SAP S/4HANA erleichtern. Als Teil dieses Programms wird es ausgewählten Partnern ermöglicht, ihre Lösungspakete, sogenannte "SAP-Qualified Partner-Packaged Solutions", anzubieten. Zuletzt wurden auch die Pakete von SNP aufgenommen, die sich sowohl an Großkunden als auch an Mittelstandskunden von SAP richten.



Das Angebot, das SNP entwickelt hat, trägt den Namen "SNP: Selective Transformation to SAP S/4HANA" und umfasst zwei Pakete, die auf unterschiedliche Ausgangssituationen und Zielsetzungen bei der Migration zugeschnitten sind. Dazu bietet SNP ein Verfahren, bei dem Kunden einen Fragebogen ausfüllen und so unmittelbar den Zeit- und Kostenaufwand ihres Transformationsvorhabens erfahren können. Durch die Standardisierung profitieren Unternehmen von Vorteilen wie einer faktenbasierten Bewertung ihres Systems, einer Risikominimierung und einer beschleunigten Projektdauer von mindestens 40 Prozent in Verbindung mit einer signifikanten Kostensenkung.