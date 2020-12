KION Battery Systems startet die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien

- Neues Gemeinschaftsunternehmen der KION GROUP AG und der BMZ Holding GmbH hat seinen Betrieb erfolgreich aufgenommen

- Produktion und Entwicklung moderner Lithium-Ionen-Batterien für die Intralogistik auf einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern in Karlstein am Main

- Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 2023 geplant

Frankfurt a. M./Karlstein a. M., 1. Dezember 2020 - Das Unternehmen KION Battery Systems (KBS), ein Joint Venture der KION GROUP AG und der BMZ Holding GmbH, hat die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für Flurförderzeuge aufgenommen. Der Intralogistik-Anbieter und der Batterie-Hersteller hatten im Sommer 2019 eine strategische Partnerschaft und den Aufbau einer eigenen Produktionsstätte in Karlstein am Main, dem Hauptsitz der BMZ Unternehmensgruppe, angekündigt. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist es, das Lithium-Ionen-Produktangebot der Marken der KION Group sowie die Produktionskapazitäten zu erweitern, um die stark wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batteriesystemen im Bereich der Intralogistik - allen voran in der Region EMEA - bestmöglich bedienen zu können.

"Nach dem erfolgreichen Produktionsstart fokussieren wir uns jetzt auf den Kapazitätsausbau und die Entwicklung neuer Batteriesysteme", sagt Carsten Harnisch, Geschäftsführer von KION Battery Systems. In der neu errichteten, rund 4.000 Quadratmeter großen Produktionshalle können auf den beiden neuen Produktionslinien jährlich mehr als 12.000 Batterien - insbesondere für schwere und leistungsfähige Gabelstapler sowie weitere Flurförderzeuge - der Marken der KION Group hergestellt werden. Darüber hinaus gibt es einen Verwaltungs- und Forschungs- und Lagerbereich. "Mit der neuen Produktion bei KBS wollen wir den stetig steigenden Bedarf an modernen Lithium-Ionen-Batterien optimal bedienen und Kunden eine hohe Lieferzuverlässigkeit bieten", ergänzt Christian Hasenstab, ebenfalls Geschäftsführer des noch jungen Gemeinschaftsunternehmens. Man gehe davon aus, dass das Joint Venture von dem langjährigen und umfangreichen Know-How der JV-Partner und der Bündelung der Einkaufsaktivitäten, insbesondere bei den Li-Ionen Zellen, profitieren werde. Bis 2023 sollen bei KION Battery Systems bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - vor allem in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion - beschäftigt werden.