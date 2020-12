Foto: finanzbusiness Die Welle der Kreditausfälle durch Insolvenzen droht an zu rollen, verliert aber an Wucht Nachrichtenquelle: Finanz Business 43 | 0 | 0 01.12.2020, 08:32 | 15 Prozent der der deutschen Unternehmen sehen sich in ihrer Existenz bedroht, ergibt die November-Konjunkturumfrage des Münchener Ifo-Instituts. Verglichen mit dem Juni ist dies allerdings ein Rückgang.

