ADVA schließt sich Affordable5G-Initiative für Aufbau leistungsfähiger und kostengünstiger Mobilfunknetze an

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich der Affordable5G-Initiative angeschlossen hat, einem Innovationsprojekt zur Schaffung vollständiger und erschwinglicher Lösungen für geschäftskritische private Mobilfunknetze. Ziel von Affordable5G ist der Aufbau offener und flexibler mobiler Lösungen der nächsten Generation für Anwendungen in Campusnetzen, bei der Notfallkommunikation und für intelligente Mehrwertdienste im urbanen Umfeld. Das von Horizon 2020 finanzierte Projekt, das Teil der europäischen öffentlich-privaten 5G-Partnerschaft (5G PPP) ist, bringt 17 Partner zusammen, die über ein breites Spektrum an Fachwissen und bahnbrechenden Technologien verfügen, die alle Bereiche des 5G-Ökosystems abdecken. Die sogenannte X-Haul-Technologie von ADVA wird für das Projekt und die Entwicklung der 5G-Infrastruktur von zentraler Bedeutung sein.

ADVAs X-Haul-Technologie liefert einen wichtigen Beitrag zum Affordable5G-Projekt (Foto: Business Wire)

„5G-Unternehmensnetze müssen eine Reihe von besonders anspruchsvollen Anforderungen an Bandbreite und Leistung erfüllen sowie strengen Preisvorgaben genügen. Darüber hinaus erfordern viele neu aufkommende Anwendungen wie z.B. industrielles IoT sehr niedrige Latenzzeiten, eine hochpräzise Netzsynchronisation und strenge Sicherheitsmechanismen. Genau in diesen Bereichen liegen unsere Kernkompetenzen, mit denen wir die Affordable5G-Gemeinschaft dabei unterstützen, strengste Anforderungen zu erfüllen“, kommentierte Jörg-Peter Elbers, SVP, Advanced Technology, ADVA. „Interoperabilität und Offenheit sind die Grundlage aller unserer Technologien. Deshalb passen Projekte wie Affordable5G und unsere Arbeit mit der O-RAN ALLIANCE perfekt zu unserer Vision von herstellerunabhängigen, disaggregierten Netzen von morgen.“

Affordable5G wird durchgängige Mobilfunklösungen schaffen, die speziell auf die Bedürfnisse von privaten Unternehmensnetzen zugeschnitten sind. Das Projekt erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Europas innovativsten kleinen und mittelständischen Unternehmen und wird offene Schnittstellen und standardisierte Hardware-Plattformen nutzen, um eine Vielzahl von erschwinglichen Lösungen auf den Markt zu bringen. ADVA wird eine Schlüsselrolle in der Initiative spielen und Affordable5G dabei unterstützen, neue Technologien für disaggregierte Cellsite-Gateways, Edge-Computing und Virtualisierung sowohl im RAN als auch im Festnetz zu nutzen. Ziel des Projekts ist es, in nur einem Jahr Pilotlösungen im Zusammenhang mit Notfallkommunikation und intelligenten Städten (Smart Cities) zu entwickeln.

„Wir freuen uns, das Affordable5G-Projekt zu koordinieren und europäische Unternehmen auf dem Weg zu erschwinglichen, hochleistungsfähigen 5G-Netzen zu unterstützen“, kommentierte Josep Martrat, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Telekommunikation, Medien und Spitzentechnologien bei ATOS Spanien. „5G bietet die Chance für völlig neue wirtschaftlich Abläufe, die auf Echtzeitdatenübertragung basieren. In allen Branchen bietet 5G Möglichkeiten für neue Geschäftsprozesse, die Effizienz, Flexibilität und den Mehrwert beim Endverbraucher erhöhen. Durch die enge Zusammenarbeit in der Affordable5G-Partnerschaft und die Bündelung unseres Fachwissens über die gesamte 5G-Wertschöpfungskette hinweg werden wir in der Lage sein, Hochleistungslösungen zu schaffen, die die Vorteile von 5G für großflächige Unternehmensstandorte, Fabriken und intelligente Städte auf der ganzen Welt nutzbar machen.“

