Marktkommentar: Optimistische Daten aus Asien

Die Anleger schalten nach dem schwachen Wochenstart wieder in den Risk-On-Modus.

Am Dienstag stiegen die US-Futures und die Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region, da die Impfstoff-Euphorie anhielt und die neuesten Umfragedaten überzeugten. Die Fabriktätigkeit in einigen der größten exportorientierten Volkswirtschaften Nordasiens erholte sich im November, wobei der PMI für das verarbeitende Gewerbe in China mit 54,9 ein Zehnjahreshoch erreichte. Nach der großen Liquiditätswelle in Aktien hatte der beliebte Weltaktienindex MSCI World im November um 12% zugelegt und damit den größten Monatsgewinn seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet.

EURUSD gleicht am Dienstag die gestrigen Verluste aus und könnte nochmals versuchen, das Jahreshoch bei 1,2010 zu testen. Am Montagnachmittag stieg das Paar bis auf 1,20, konnte den Widerstand jedoch nicht überwinden und korrigierte am Abend bis zum Fibonacci-Retracement von 38,2% der vor einer Woche eingeleiteten Aufwärtsbewegung. Im Wochenchart führt die beschriebene Kursentwicklung zu einer Doji-Kerze, die einerseits auf eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären hindeutet und andererseits den intakten Aufwärtstrend bestätigt.

Der Future für den DE30 eröffnete am Dienstag höher und kam nach einem kräftigen Anstieg bereits im vorbörslichen Handel in die Nähe des gestrigen Tageshochs. Am Montag tat sich der deutsche Leitindex nicht nur schwer, die Intraday-Gewinne zu halten, sondern schloss die Sitzung sogar deutlich im Minus. Die mehrmonatige Widerstandszone bei 13.300 Punkten, die in etwa mit der oberen Grenze des mehrwöchigen Dreiecks übereinstimmt, muss nachhaltig überwunden werden, um das rund 3% entfernte Allzeithoch testen zu können.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.