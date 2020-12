---------------------------------------------------------------------------

Bitcoin Group SE: Eigenbestand an Kryptowährungen durchbricht 60-Millionen-Euro-Schallmauer und erreicht neuen Rekordwert

Herford, 01. Dezember 2020 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) verzeichnet auf sämtlichen Ebenen eine hohe Dynamik. Die wachsende Popularität des Bitcoin und anderer Kryptowährungen als Zahlungsmittel sowie das massiv wachsende Interesse professioneller Anleger an Krypto-Assets, schlägt in doppelter Hinsicht positiv zu Buche.



Die dynamische Entwicklung des Bitcoin, der ein neues Allzeithoch ausgebildet hat, beschleunigt zum einen das Kundenwachstum auf der von der futurum bank AG betrieben Kryptowährungs-Handelsplattform Bitcoin.de. Anfang November wurde mit 900.000 Kunden vorzeitig das Jahresziel beim Kundenbestand erreicht. Zum anderen spiegelt sich die annähernde Kursvervierfachung des Bitcoin seit März dieses Jahres auch in bilanzieller Hinsicht wider. Der Eigenbestand an Kryptowährungen hat die Marke von EUR 60 Mio. überschritten. Dabei entfallen rund EUR 53 Mio. auf Bitcoin, der Rest auf andere populäre Kryptowährungen. Zum Vergleich: In der Bilanz zum 31. Dezember 2019 wies die Bitcoin Group SE EUR 27,5 Mio. aus.

"Wir sind in unserem Kerngeschäft als Krypto-Bank zwar weitgehend unabhängig von der Wertentwicklung der Kryptowährungen, über unseren Eigenbestand an Krypto-Assets partizipieren unsere Aktionäre sozusagen doppelt am Erfolg von Bitcoin und Co. Der Wert unserer Assets hat sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt. Das ist ein ausgesprochen angenehmer Nebeneffekt, von dem wir glauben, dass dieser auch nachhaltig ist. Gerade bei den institutionellen Investoren entwickeln sich Kryptowährungen zu einem festen Bestandteil der Asset Allocation. Die Erfolgsgeschichte der Kryptowährungen steht erst am Anfang und wir sind mittendrin", sagt Marco Bodewein, geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.