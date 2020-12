TEHERAN (dpa-AFX) - Ein Gesetz, wonach der Iran ungeachtet seiner internationalen Verpflichtungen die Urananreicherung auf 20 Prozent erhöhen soll, ist am Dienstag in Kraft getreten. Dem vom Parlament verabschiedeten Gesetz zufolge soll die iranische Atomorganisation (AEOI) pro Jahr 120 Kilogramm 20-prozentiges Uran herstellen und lagern. Der derzeitige Urananreicherungsgrad im Iran liegt bei knapp unter 5 Prozent. Das Außenministerium in Teheran hält das Gesetz für kontraproduktiv. Auch die AEOI reagierte wenig begeistert.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna ist dies nur der erste Abschnitt des neuen Gesetzes. In Zukunft solle auch der Vorrat an niedrig angereichertem Uran auf 500 Kilogramm im Monat aufgestockt werden. Zudem soll die AEOI die Herstellung schnellerer Zentrifugen ermöglichen, damit diese in mindestens zwei Anlagen in Betrieb genommen werden können.