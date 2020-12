Bahnbrechende Innovation bei Inverter Pool-Wärmepumpe - Fairlands TurboSilence® Invertertechnologie

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Vor fünf Jahren löste die

Full-Invertertechnologie von Fairland eine wahre Begeisterungswelle aus und

hielt sich seither unangefochten an der Spitze. Heute bringt Fairland seine

revolutionäre TurboSilence®-Invertertechnologie

(https://www.fairland.com.cn/turbosilence-tech.html) auf den Markt



Laut Statistik hat die Zahl der privaten Schwimmbäder mit 30 Millionen eine neue

Rekordhöhe erreicht. Die Anforderungen hinsichtlich hoher Leistung, leisem

Betrieb und Energieeffizienz haben einen boomenden globalen Markt für

Inverter-Pools geschaffen.





Fairland stellt seine Innovationskraft kontinuierlich in den Dienst seinerKunden, angefangen von der Booster-Technologie bis hin zur aktuellenrevolutionären TuoboSilence-Invertertechnologie, und hat sich zum Ziel gesetzt,eine globale Gemeinschaft zufriedener Kunden aufzubauen. Die einzigartige undfortschrittliche TurboSilence®-Invertertechnologie von Fairland arbeitet extremleise und liefert gleichzeitig mehr Leistung für ein schnelles Aufheizen .Hierdurch lassen sich die Energieeinsparungen im Vergleich zu anderenInverter-Wärmepumpen auf dem Markt verdoppeln.Turbo+Silence - die weltweit einzige Wärmepumpe ohne Kompressorlärm. DieTurboSilence Inverter-Wärmepumpen mischen den Markt mit einer Kombination ausLaufruhe und Leistung auf.Welches sind die Merkmale der TurboSilence Inverter-Wärmepumpen?Integration der Full-Invertertechnologie in eine Pool-Wärmepumpe: "Inverter"bezieht sich auf die Fähigkeit der Wärmepumpe, die Betriebsleistung entsprechendder Luft- und Poolwassertemperatur anzugleichen. Vereinfacht gesagt entfällt beieiner Inverter-Pool-Wärmepumpe(https://www.fairland.com.cn/inver-x-vertical.html) die häufige manuelleKontrolle durch den Nutzer.15 Mal schneller: Bei weniger als 43dB(A) in 1m Entfernung sind dieKompressorgeräusche kaum zu hören, was sowohl für die Benutzer selbst als auchdie Nachbarn äußerst angenehm ist. Stellen Sie sich vor, Sie genießen einentspannendes Bad inmitten der friedlichen Atmosphäre der Natur.Doppelte Energieersparnis: mit einer zusätzlichen Heizkapazität von 20 %, einemkurzen Aufheizen in 2-4 Tagen und einer durchschnittlichen Leistung von 50 %(COP 11,6 im Schnitt) zur Aufrechterhaltung der gewünschten Wassertemperatur.Sparen Sie die Hälfte der Stromrechnung und schützen Sie gleichzeitig unsereUmwelt. Umweltfreundlicher Badespaß für einen gesünderen Planeten!Gleichmäßige Leistung über vier Jahreszeiten : TurboSilence Inverter-Wärmepumpenarbeiten bei einer Betriebstemperatur von -15ºC bis 43ºC. Unabhängig von denJahreszeiten, sei es im Sommer oder im Winter, ist ein Baden in geräuscharmerUmgebung jederzeit möglich.4 Jahreszeiten Bewegung, 4 Jahreszeiten Badespaß!Fairland ( http://www.fairland.com.cn/ ) ist ein 1999 gegründetes Unternehmen,das technologische Innovationen vorantreibt und sich der Verbesserung derGesundheit verschrieben hat. Hochwertige Verarbeitung, Liebe zum Detail undstrenge Qualitätskontrollen ermöglichen es Fairland, sich als zuverlässigsterHersteller von Pool-Wärmepumpen auf dem Markt zu profilieren. Als Spezialist fürInverter-Wärmepumpen investiert Fairland kontinuierlich in den Bereich Forschungund Entwicklung, um seinen Kunden ein unvergleichliches Badeerlebnis zu bieten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1344238/Fairlands_TurboSilence_Inverter.jpgPressekontakt:+86-20-8732-1933sales@fairland.com.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150986/4778355OTS: Fairland