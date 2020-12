Welche Weihnachtsüberraschung der Dow Jones in petto hat

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, sofern nichts dazwischenkommt, werden die US-Aktienmärkte am Montag dieser Woche einen ihrer stärksten Anstiege in einem November in die statistischen Geschichtsbücher eintragen.

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, sofern nichts dazwischenkommt, werden die US-Aktienmärkte am Montag dieser Woche einen ihrer stärksten Anstiege in einem November in die statistischen Geschichtsbücher eintragen. Ein erstaunliches Ergebnis angesichts der Tatsache, dass wir hier seit Wochen die mangelnden Fortschritte an den Börsen beklagen. Ein starker November geht zu Ende! Am Freitag ging der Dow Jones bei 29.910,37 Punkten aus dem Handel und hatte damit gegenüber dem Stand von Ende Oktober rund 12,9 % gewonnen. Wenn es dabei bleibt oder der Index sogar noch weiter zulegt (z.B. auf über 30.000 Punkte), dann wäre dies die drittstärkste November-Performance des Dow Jones in seiner Historie, die bis 1885 zurückreicht.