AKTIE IM FOKUS Anleger flüchten weiter aus Corestate - Hohe Unsicherheit Der am Wochenende gemeldete weitgehende Ausstieg der bisherigen Großaktionäre hat die Aktien von Corestate Capital bis zum Dienstag nun schon 16,5 Prozent an Kurswert gekostet. Baader-Analyst Andre Remke senkte in einer aktuellen Studie den Daumen …