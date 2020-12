Immobilien-Startup Home bietet seinen Service ab sofort auch für vermietete Wohnungen an

Berlin (ots) -



- Wechsel zu SEV-Lösung ermöglicht zusätzliches Angebot

- Der digitale Service von Home umfasst Mieterbetreuung, Reparaturmanagement und

Neuvermietung bei Bedarf

- Ab sofort können Eigentümer*innen alle Verwaltungsaufgaben an Home übertragen



In Sachen Digitalisierung hinkt die Immobilienwirtschaft vielen anderen Branchen

hinterher. Nur acht Prozent aller Immobilienunternehmen bezeichnen sich als

"vollständig digital transformiert"* - entsprechend hoch ist der

Innovationsdruck. Hier setzt das Immobilien-Startup Home ( http://www.home.ht )

an, das seit 2016 digitale Lösungen für die Wohnungswirtschaft anbietet. Mit

einem erweiterten Angebot wird das Unternehmen zukünftig die Verwaltung von

bereits vermieteten Wohnungen übernehmen. Von 42,5 Millionen Wohnungen in

Deutschland stehen gerade einmal 2,9 Prozent leer - so erschließt Home zukünftig

einen attraktiven neuen Markt.







größere Wohnungsunternehmen richtet, beinhaltet unter anderem die digitale

Mieterbetreuung und das Reparaturmanagement sowie die Neuvermietung bei Bedarf.

Das Startup ist bereits in Gesprächen mit zahlreichen potenziellen

Verkaufspartnern und Einzelvermieter*innen. Ab sofort können Eigentümer*innen

ihre bereits vermieteten Wohnungen an Home übertragen; die Verwaltung der

Wohnungen durch Home beginnt mit dem 1. Februar 2021.



Full-Service auch für Verwaltung bereits vermieteter Wohnungen



Für Eigentümer*innen vermieteter Wohnungen bietet Home das gleiche

Full-Service-Angebot, wie für Kund*innen mit leerstehenden Wohnungen. Der neue

Service gewährleistet die schnelle und zuverlässige Mieterbetreuung sowie

Reparaturmanagement. Endet das bestehende Mietverhältnis, kümmert sich Home

eigenständig und proaktiv um die Neuvermietung der Wohnung. Der Wohnungsexperte

übernimmt außerdem die Erstellung von Inseraten und professionellen Bildern, die

Durchführung von Besichtigungen, die Vertragserstellung und -verhandlung sowie

das Eröffnen und Führen eines Mietkautionskontos. Ab Neuvermietung bietet Home

zusätzlichen Schutz bei Mietausfall und Rechtsbetreuung.



Möglich wird diese Erweiterung durch die Änderung der Vertragsstruktur und einen

Wechsel zu einer SEV-Lösung. Das Immobilien-Startup agiert in Zukunft ähnlich

wie eine Sondereigentumsverwaltung und übernimmt damit die kaufmännische,

technische und im weitesten Sinne rechtliche Betreuung von Eigentumswohnungen,

deren Eigentümer*innen Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind.



Vermieten mit Home in ein paar Klicks Seite 2 ► Seite 1 von 2



