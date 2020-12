Wiesbaden (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Oktober 2020



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,2 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



-1,3 % zum Vorjahresmonat





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Oktober 2020 waren nach vorläufigen Berechnungen des StatistischenBundesamtes (Destatis) rund 44,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland(Inländerkonzept) erwerbstätig. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl derErwerbstätigen im Oktober 2020 saisonbereinigt leicht um 16 000 Personen (0,0%). Die Zahl der Erwerbstätigen liegt aber weiter deutlich unter demVorkrisenniveau: So waren im Oktober 2020 saisonbereinigt 1,4 % oder 616 000Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn derEinschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Zuge derHerbstbelebung im Oktober 2020 gegenüber dem Vormonat um 89 000 Personen (+0,2%). Dies ist ein schwächerer Anstieg gegenüber dem Vormonat als im Durchschnittder letzten fünf Jahre in einem Oktober (+100 000 Personen).Rückgang der Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr setzt sich fortGegenüber dem Oktober 2019 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,3 % ab (-586000 Personen). Der Rückgang der Erwerbstätigenzahl im Vorjahresvergleich bewegtsich seit Mai auf fast gleichem Niveau: Im Mai 2020 lag der Vorjahresabstandebenfalls bei -1,3 % oder -589 000 Personen. Im Vorkrisenmonat Februar 2020 wardie Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr dagegen noch um 0,4 % gestiegen (+195000 Personen). Dieser Wachstumstrend endete mit Einsetzen der Corona-Pandemie abMärz 2020.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten derErwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige und nichtals Erwerbslose zählen.Erwerbslosenquote im Oktober 2020 bei 4,4 %Nach Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im Oktober 2020 bei 1,93 Millionen Personen. Das waren 12 000Personen oder 0,5 % weniger als im September 2020. Im Vergleich zum Oktober 2019stieg die Zahl der Erwerbslosen um 607 000 Personen (+46,2 %). DieErwerbslosenquote lag im Oktober 2020 bei 4,4 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen unabhängig.