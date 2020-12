Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Aufgrund des Scheiterns von Selbstverpflichtungen fordern dieHerausgeber des Kakao-Reports gesetzliche RegulierungenMit der Veröffentlichung des Kakao-Barometers 2020(https://www.voicenetwork.eu/cocoa-barometer/) schlagen die Herausgeber Alarm:Nach zwei Jahrzehnten fehlgeschlagener Bemühungen gehören Armut und Kinderarbeitnoch immer zum Alltag von Kakaobauernfamilien. Die entwicklungspolitischenOrganisationen INKOTA-netzwerk, SÜDWIND-Institut und Solidaridad fordern alsMit-Herausgeber des Kakao-Barometers Unternehmen und Regierungen dazu auf, ihreVersprechen zur Beendigung der Entwaldung, von Armut undMenschenrechtsverletzungen im Kakaosektor einzuhalten. Dafür sind dieBeteiligung von Bauern und Bäuerinnen sowie Arbeiter*innen anEntscheidungsprozessen und die Zahlung existenzsichernder Preise im Kakaosektornötig.Das Kakao-Barometer wird von einem internationalen Konsortiumzivilgesellschaftlicher Organisationen herausgegeben und gibt alle zwei Jahreeinen Überblick über die Nachhaltigkeitsbemühungen im Kakaosektor. Diediesjährige Publikation belegt, dass die weit verbreitete Armut von Kakaobauernund -bäuerinnen fortbesteht, ausbeuterische Kinderarbeit zugenommen hat und dieEntwaldung fortschreitet. Deshalb unterstreichen die Herausgeber, dass ohnegesetzliche Regulierungen zur Einhaltung von menschenrechtlichen undumweltbezogenen Sorgfaltspflichten die massiven Herausforderungen im Kakaosektornicht gelöst werden können.Ko-Autor Friedel Hütz-Adams vom SÜDWIND-Institut betont: "BisherigeRegulierungsbemühungen sind nur freiwillig, nicht verpflichtend. Innerhalb derVielzahl von staatlichen Vereinbarungen, nationalenMulti-Stakeholder-Plattformen und sektorweiten Kooperationen gibt es wederSanktionen für die Nichteinhaltung noch Durchsetzungsmaßnahmen, um die Ziele zuerreichen. Doch ohne Rechenschaftspflicht, Transparenz und Durchsetzung vonVerbesserungen ist ihre Wirkung begrenzt, das haben die letzten 20 Jahregezeigt."Evelyn Bahn vom INKOTA-netzwerk betont, dass die strukturellen Probleme imKakaosektor noch immer nicht angegangen werden: "Solange dieSchokoladenindustrie nicht bereit ist, höhere Kakaopreise zu bezahlen, lassensich Armut und Menschenrechtsverletzungen in der Kakaolieferkette nicht beenden.Fairen Kakao wird es nicht zum Nulltarif geben. Es ist an der Zeit, dass dieAkteure im Kakaosektor anerkennen, dass Projekte zur Steigerung vonErnteerträgen und Diversifizierung nicht ausreichen.""Wir stehen am Scheideweg", unterstreicht auch Isaac Gyamfi , Geschäftsführer