Official Best of SABCS® News präsentiert Highlights der 2020 SABCS®

Die Registrierung für die Official Best of SABCS® News ist ab sofort möglich.Die Registrierung ist kostenlos für Angehörige der Gesundheitsberufe unterhttp://www.bestofsabcsnews.com/ . Die ersten Videonachrichten der wichtigstenBeiträge werden ab dem 9. Dezember 2020 um 16.00 Uhr CDT (GMT -6 Stunden)veröffentlicht.Auf der englischsprachigen Official SABCS® News Website (http://www.bestofsabcsnews.com/ ) werden täglich von ExpertenVideo-Zusammenfassungen mit den Originalfolien der Präsentationen derwichtigsten klinischen Studien präsentiert. Weltbekannte Experten wie die ÄrzteDr. Kaklamani, Dr. Rugo, und Dr. Gradishar und andere werden die wesentlichenErkenntnisse der wichtigsten Studien des #SABCS20 vorstellen, darunter auch:- Erste Ergebnisse von PENELOPE-B- Abschließende Analyse des invasiv-krankheitsfreien Überlebens der monarchE-Studie- Ergebnisse der prospektiven multizentrischen RISAS-Studie- Korrelative Biomarker-Analyse von intrinsischen Subtypen und Wirksamkeit inden MONALEESA Phase-III-Studien- Ergebnisse von KEYNOTE-355- Ergebnisse von CONTESSA- Analyse der Studie mit Antjuvans SWOG S9313- Und viele andere...SABCS® News in anderen Sprachen werden erhältlich sein unterhttps://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/ :- Das Official SABCS® News-Programm in deutscher Sprache- Das Official SABCS® News-Programm auf JapanischInformationen zu Best of SABCS®-ProgrammenDas San Antonio Brustkrebssymposium®, das nun in seinem 43. Jahr stattfindet,ist die wichtigste Konferenz für Fachleute der Grundlagen-, translationalen undklinischen Krebsforschung. Es ist bekannt dafür, dass dort die neuestenBrustkrebsdaten aus der ganzen Welt präsentiert werden.Die Best of SABCS® -Programme bieten Fachleuten die Möglichkeit, die aktuellstenForschungsergebnisse und Fortschritte auf dem Gebiet des Brustkrebses mitKollegen und wichtigen Meinungsführern zu erleben und zu diskutieren, wobei sieZugang zu den Originalvorträgen und Postern haben.Für Gelegenheiten mit Best of SABCS® zusammenzuarbeiten, wenden Sie sich bittean Encore Medical Education LLC, den Exklusivvertreter des SABCS® für dieinternationale Verbreitung der Symposiumsinhalte, unter sabcs@encoremeded.comFoto:https://mma.prnewswire.com/media/792198/Encore_Medical_Education_SABCS_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133020/4778384OTS: Encore Medical Education