Greencells GmbH: erfolgreicher Abschluss von drei Solarprojekten in den Niederlanden mit einer Gesamtkapazität von rund 152 MWp

- Über 70 MWp in den Niederlanden für 2021 in der EPC-Pipeline



Saarbrücken, 1. Dezember 2020 - Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, setzt ihre Erfolgsgeschichte in den Niederlanden konsequent fort. Im Auftrag des langjährigen Kunden Chint Solar konnten im Rahmen von EPC-Kooperationen mit verschiedenen Partnern wie der Goldbeck Solar GmbH drei Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 152 MWp erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu gehört auch das mit 101 MWp zweitgrößte Solarkraftwerk des Landes in Stadskanaal, wo zukünftig auf einer Fläche von 83 Hektar grüner Strom für rund 31.000 Haushalte produziert wird. Zusätzlich wurden in Buinerveen 45 MWp und in Ommelanderwijk 5,7 MWp erfolgreich installiert.



Die Greencells GmbH ist seit 2018 erfolgreich in den Niederlanden aktiv. Der lokale Solarmarkt zeichnet sich durch attraktive Förderungen aus, die seit September 2020 über das staatliche "SDE++"-Programm geregelt werden. Der Markteintritt von Greencells erfolgte über eine Baubeteiligung am mit 103 MWp installierter Leistung größten Solarkraftwerk des Landes in Midden-Groningen. Bislang hat das Unternehmen in den Niederlanden bereits rund 332 MWp eigenständig oder in Kooperation realisiert.



Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH: "Die drei erfolgreichen Projektabschlüsse sind ein weiterer Meilenstein unserer Erfolgsgeschichte in den Niederlanden. Dass unser umfassendes Know-how und unsere nachgewiesene Kompetenz in diesem hochattraktiven Markt sehr geschätzt und stark nachgefragt werden, belegt nicht zuletzt auch unsere aktuelle EPC-Pipeline. Allein für das Jahr 2021 liegen uns in den Niederlanden bereits vertraglich gesicherte Aufträge für eine Gesamtleistung von über 70 MWp vor."

Seite 2 ► Seite 1 von 4