Sleep Cycle sorgt in Partnerschaft mit Petit BamBou für globale Entspannung

Sleep Cycle bietet die Meditationsinhalte von Petit BamBou im Rahmen seines Schlafhilfeprogramms „Sleep Aid“ mit zahlreichen Audioproduktionen an, die das Einschlafen erleichtern sollen. Der Inhalt bietet Nutzern eine verbesserte Einschlafroutine, indem sie sich vor dem Zubettgehen entspannen und so eine bessere Nachtruhe erreichen.

„Schlaf spielt eine wichtige Rolle, sowohl für unsere physische Gesundheit als auch für einen gesunden Geist. Die Umsetzung einer in Meditation eingebundenen Schlafroutine kann helfen, sich auf einen erholsameren Schlaf vorzubereiten“, so Andreas Roman, Head of Content von Sleep Cycle. „Durch die Aufnahme der Meditationstracks von Petit BamBou in unsere sorgfältig kuratierte Content-Bibliothek ermöglichen wir es Nutzern, Meditation in ihr Leben zu integrieren und ein neues Maß an Entspannung zu erreichen.“

Ab heute stellt Sleep Cycle vier Meditationstracks in seiner Sleep Aid-Bibliothek zur Verfügung, auf die Premium-Nutzer vom 1. bis 11. Dezember Zugriff haben. Nutzer der Freemium-Version können den ersten Track vom 1. bis 14. Dezember herunterladen.

„Die jüngsten Ereignisse überall auf der Welt haben gezeigt, wie wichtig guter Schlaf für unser Wohlbefinden ist“, erklärte Benjamin Blasco, Mitbegründer von Petit BamBou. „Achtsame Meditation gewinnt für klinische Schlafstudien zunehmend an Bedeutung. Bei der Meditation konzentrieren wir uns auf unsere Atmung und das Hier und Jetzt, ohne uns Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft zu machen. Meditation hilft, die Gedankengänge des Alltags zu unterbrechen, um in eine Phase der Entspannung zu gelangen. Dies entwickelt sich zu einem Reflex, bei dem der Entspannungszustand mit der Zeit schneller und einfacher eintritt.“

Unabhängig davon, ob jemand Anfänger ist oder Meditation schon sehr lange praktiziert, kann die Anwendung eines geführten Meditationsprogramms dabei helfen, leichter einzuschlafen, eine höhere Schlafqualität zu erreichen sowie ausgeruhter und erholter aufzuwachen. Um mehr über die positiven Auswirkungen auf einen gesunden Schlaf zu erfahren, lesen Sie den Leitartikel von Sleep Cycle mit dem Titel „The Benefits of Meditation for Sleep“.

Über Sleep Cycle

Sleep Cycle ist die weltweit beliebteste und intelligente Wecker-App, die den Schlaf der Nutzer analysiert, Ergebnisse aufzeichnet und die Nutzer während ihrer leichtesten Schlafphase weckt, damit sie sich ausgeruht und erfrischt fühlen. Die App generiert jede Nacht Schlafberichte, verfolgt langfristige Schlaftrends und protokolliert, wie sich tägliche Aktivitäten auf die Schlafqualität auswirken. Mit Millionen Nutzern weltweit hat sich Sleep Cycle zu dem umfassendsten Datenarchiv für globale Schlafgewohnheiten entwickelt.

Über Petit BamBou

Mit 6,5 Millionen Nutzern ist Petit BamBou die führende europäische Mobil-App für Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Die Freemium-Version der App umfasst 8 kostenlose Sitzungen und bietet einen der umfangreichsten Kataloge (mit über 900 Sitzungen zu verschiedenen Themen: Arbeit, Kinder, Schlaf, Burnout, Paarbeziehungen, Ängste, Rauchen) von führenden Fachleuten. Nutzer schätzen Petit BamBou nicht nur wegen der Kombination aus Humor und Weisheit, sondern auch wegen der Mischung aus Cartoons und geführten Audiobeiträgen. Die App ist in 6 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und in Kürze Niederländisch) erhältlich.

