RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE Nachrichtenquelle: globenewswire | 01.12.2020, 10:15 | 18 | 0 | 0 01.12.2020, 10:15 | RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

CERTIFICATE MATURITY 201209

FIXED RATE 0.00 % OFFERED VOLUME 380.000 BLN TOTAL BID AMOUNT 1 526.300 BLN ACCEPTED VOLUME 380.000 BLN PERCENTAGE ALLOTTED 24.8970 % NUMBER OF BIDS 15 DEPOSIT RATE -0.10 % LENDING RATE 0.10 %





