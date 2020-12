Scholz Finanzierungsoptionen für Unternehmen in der EU verbessern Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.12.2020, 11:04 | 50 | 0 | 0 01.12.2020, 11:04 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Einigung auf die Reform des Eurorettungsschirms ESM haben die EU-Finanzminister am Dienstag versucht, auch bei der Verzahnung der Kapitalmärkte in der Europäischen Union voranzukommen. Die Kapitalmarktunion sei von entscheidender Bedeutung, um die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, den Aufschwung zu unterstützen und Anlagechancen für die Bürger zu eröffnen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor einer Online-Sitzung mit seinen Kollegen. Geplant sei kurzfristig ein Paket mit Regeländerungen für den Kapitalmarkt, um die wirtschaftliche Erholung zu fördern. Eine Einigung mit dem Europäischen Parlament solle noch unter dem deutschen EU-Vorsitz vor Jahresende erzielt werden, sagte Scholz. Eckpunkte zur längerfristigen Strategie würden im Kreis der Minister debattiert, sagte der SPD-Politiker. Thema werde zudem erneut die gerechte Besteuerung von digitalen Unternehmen. "Wir wollen, dass jedes Unternehmen einen fairen Beitrag zum Gemeinwohl leistet", sagte Scholz. "Das ist entscheidend für die zukünftige Handlungsfähigkeit und Souveränität Europas. Wir müssen über ausreichende Einnahmen verfügen, um entschlossen die Corona-Krise zu bekämpfen und unsere Zukunft digitaler und klimafreundlicher zu gestalten." Ein erster Schritt sei die kürzlich erzielte Vereinbarung, dass Digitalplattformen ab 2023 die über sie abgewickelten Umsätze an die Steuerbehörden melden müssen. Damit werde es nicht mehr möglich sein, Einnahmen zu verheimlichen, sagte Scholz. Am Montagabend hatten die Minister im Rahmen der Eurogruppe endgültig die seit Jahren debattierte Reform des Eurorettungsschirms ESM gebilligt. "Das ist wirklich ein großer Erfolg", bekräftigte Scholz. Dies stärke den Euro und den Bankensektor./vsr/DP/eas



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer