Nationale chinesische Plattform setzt auf Matrix Charging® als führende Technologie für automatisiertes Laden von E-Autos

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Graz (ots) - Österreichische Technologie wird in China etabliert.Als weltweit größter Automobilmarkt und führender Markt für E-Mobilitätinvestiert China sehr stark in die Erkundung neuer Technologien undtechnologischer Trends. In China erfolgt die Etablierung fortschrittlicher undgleichzeitig global relevanter Kerntechnologien durch das National New EnergyVehicle Center (NEVC), eine vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie derVolksrepublik China unterstützte Plattform. NEVC wird von milliardenschwerenUnternehmen, darunter Automobilhersteller wie BAIC, BYD und Geely (alle in derSpitzenklasse unter den E-Fahrzeug Verkäufen in China), bis zu einem der Top 10Automobilzulieferer Valeo und CATL, dem Weltmarktführer in der Entwicklung vonLithium-Ionen-Batterien, unterstützt. Dank der engen Zusammenarbeit mit demchinesischen Staat und der Industrie wird NEVC maßgeblich mitbestimmen, wieE-Fahrzeuge in Zukunft geladen werden.Im Hinblick auf die zukünftige Ladeinfrastruktur von E-Fahrzeugen ist NEVC einestrategische Partnerschaft mit dem österreichischen Hightech-UnternehmenEaselink eingegangen. In einer gemeinsam unterzeichneten Absichtserklärunghalten beide Unternehmen fest, dass sie darauf abzielen Matrix Charging® zurführenden Ladetechnologie für E-Fahrzeuge in China zu machen. Für dieerfolgreiche Standardisierung von Matrix Charging ® werden NEVC und Easelink mitden relevanten Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten.China verfolgt mit seiner E-Mobilitätsstrategie vor allem die Reduzierung vonSchadstoffemissionen. NEVC und Easelink möchten der E-Mobilität durch eineNeukonzeption des Ladesystems für E-Fahrzeuge zum Durchbruch verhelfen. Derzeiterfolgt das Laden im urbanen Bereich ausschließlich über sperrige Ladesäulen.Angesichts des wachsenden Marktanteils von Elektrofahrzeugen in China(prognostiziert sind 55 % bis 2035) möchte China nicht von einerLadeinfrastruktur abhängig sein, die Hindernisse in dicht besiedelten Gebietenschafft. Die Lösung ist die bündige Integration der Ladetechnologie in denParkplatzboden. Auf diese Weise können Parkplätze neben ihrer Funktion alsStellplatz auch als Ladepunkt genutzt werden. Dadurch entfallen Ladesäulen undLadekabel und damit potenzielle Stolpergefahren. Gleichzeitig muss dieLadetechnologie robust und resistent gegen Umwelteinflüsse wie z.B. Regen oderVerunreinigungen im öffentlichen Raum sein. Für eine Skalierbarkeit muss dasLadesystem zudem eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur haben. Vor demHintergrund dieser Herausforderungen sehen NEVC und Easelink Matrix Charging®als vielversprechendste Lösung für den Aufbau einer automatisierten