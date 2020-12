Grünenthal stimmt dem Erwerb der europäischen Rechte an CRESTOR[TM] (Rosuvastatin) von AstraZeneca zu

Aachen (ots) - Grünenthal, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der

Schmerzmedizin, gab heute bekannt, dass es dem Erwerb der europäischen Rechte

(ausgenommen Spanien und Großbritannien) an CRESTOR[TM] (Rosuvastatin) und

dessen Zweitmarken für einen Gesamtpreis von bis zu 350 Millionen US-Dollar

zugestimmt hat. CRESTOR[TM] gehört zu den meistverkauften Statinpräparaten in

Europa und ist zur Behandlung von Hypercholesterinämie und zur Prävention von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen indiziert. Im Vergleich zu anderen Statinen wie

Atorvastatin hat CRESTOR[TM] eine überzeugende LDL-Cholesterin-senkende

Wirkung.[1] Der LDL-Spiegel ist ein ausschlaggebender Faktor bei

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und daher besonders wichtig bei Patienten mit einem

hohen Risiko für Diabetes oder Schlaganfall.



"Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den schwerwiegendsten Krankheiten in

Europa[2], und wir freuen uns, ein so gut etabliertes Produkt in unser Portfolio

aufnehmen zu können", sagte Gabriel Baertschi, CEO von Grünenthal. "Der Erwerb

der europäischen Rechte an CRESTOR[TM] ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur

Erreichung unseres Ziels, Grünenthals finanzielle Leistungsfähigkeit zu stärken

und den Patienten in den Ländern, in denen wir tätig sind, lebensverändernde

Produkte anzubieten."







Vermarktung von CRESTOR[TM] und dessen Zweitmarken in 30 europäischen Ländern.

Das Unternehmen übernimmt zudem ab 2025 die Produktion und Verpackung für die

entsprechenden Märkte.



CRESTOR[TM] generiert ungeachtet des Verlustes der Marktexklusivität weiterhin

beträchtliche Einnahmen. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtumsatz von

CRESTOR[TM] in den Ländern, in denen die Rechte erworben wurden, auf 136

Millionen US-Dollar (122 Millionen Euro). Dieser Zukauf dürfte in den kommenden

Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Profitabilität des Unternehmens leisten und

Grünenthals Strategie unterstützen, Geschäfte abzuschließen, die die finanzielle

Leistungsfähigkeit des Unternehmens stärken. Die Vereinbarung muss noch von den

zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden, der Abschluss wird für das erste

Quartal 2021 erwartet.



Die Übernahme von CRESTOR[TM] ist Teil einer Reihe von Übernahmen und

Partnerschaften, die Grünenthal in den letzten Jahren eingegangen ist - darunter

die europäischen Rechte an Nexium[TM], die globalen (ausgenommen USA und Japan)

Rechte an Vimovo[TM], die globalen Rechte an Qutenza[TM] und die globalen

(ausgenommen Japan) Rechte an Zomig[TM]. Das Unternehmen hat seit 2016 Verträge

mit einem Gesamtwert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Im Rahmen dieser Vereinbarung erwirbt Grünenthal die Exklusivrechte an derVermarktung von CRESTOR[TM] und dessen Zweitmarken in 30 europäischen Ländern.Das Unternehmen übernimmt zudem ab 2025 die Produktion und Verpackung für dieentsprechenden Märkte.CRESTOR[TM] generiert ungeachtet des Verlustes der Marktexklusivität weiterhinbeträchtliche Einnahmen. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtumsatz vonCRESTOR[TM] in den Ländern, in denen die Rechte erworben wurden, auf 136Millionen US-Dollar (122 Millionen Euro). Dieser Zukauf dürfte in den kommendenJahren einen bedeutenden Beitrag zur Profitabilität des Unternehmens leisten undGrünenthals Strategie unterstützen, Geschäfte abzuschließen, die die finanzielleLeistungsfähigkeit des Unternehmens stärken. Die Vereinbarung muss noch von denzuständigen Kartellbehörden genehmigt werden, der Abschluss wird für das ersteQuartal 2021 erwartet.Die Übernahme von CRESTOR[TM] ist Teil einer Reihe von Übernahmen undPartnerschaften, die Grünenthal in den letzten Jahren eingegangen ist - darunterdie europäischen Rechte an Nexium[TM], die globalen (ausgenommen USA und Japan)Rechte an Vimovo[TM], die globalen Rechte an Qutenza[TM] und die globalen(ausgenommen Japan) Rechte an Zomig[TM]. Das Unternehmen hat seit 2016 Verträgemit einem Gesamtwert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.