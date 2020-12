Kymeta kündigt kommerzielle Verfügbarkeit seiner Antenne, seines Terminals und seiner Dienste der nächsten Generation, die die Mobilität global machen, an

Die Lösungen der nächsten Generation von Kymeta sind auf Mobilität ausgelegt und so konzipiert, dass sie den Anforderungen internationaler Verteidigungsministerien, Regierungen, Ersthelfer und gewerblicher Kunden entsprechen. Die Produkte und Services von Kymeta werden seit drei Jahren in der Praxis eingesetzt, und bereits die Nachfrage nach dem Vorverkaufsangebot für das u8 von Kymeta hat die Erwartungen übertroffen. Mit der Einführung des Kymeta u8 hat das Unternehmen den Antennendurchsatz maßgeblich erhöht und die Gesamtbetriebskosten erheblich gesenkt. Die neuen Produkte und Services von Kymeta stellen einen Durchbruch in Bezug auf Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit dar, und Kymeta geht davon aus, dass diese Lösungen seine Position sowohl am kommerziellen als auch am staatlichen Markt weiter verbessern und seinen Vorsprung gegenüber den Angeboten der Konkurrenz weiter ausbauen werden.

„Regierung und Militär benötigen zuverlässigste und nahtloseste Konnektivität, um ihre Missionen sicher erfüllen zu können“, sagte Walter Berger, der Präsident und COO von Kymeta. „Diese Männer und Frauen bewegen sich häufig in den entlegensten oder von Katastrophen am schlimmsten getroffenen Gebiete der Welt, und sie benötigen zuverlässige Kommunikation, um Leben zu retten, Eigentum zu schützen und Missionen zu erfüllen. Unsere Kunden aus Regierung, Militär und Wirtschaft vertrauen auf Lösungen von Kymeta. Die verbesserte Leistung des u8 hilft unseren Kunden, schnelle, einfache und zuverlässige missionskritische mobile Kommunikation Wirklichkeit werden zu lassen.“

Die Markteinführung der Lösungen der nächsten Generation von Kymeta baut auf dem erfolgreichen Einsatz unseres Beta-Programms Anfang dieses Jahres auf, durch den praktische Tests möglich wurden. Die Tests ergaben Durchsatzraten von über 45 MBit/s in einer mobilen Umgebung an Land mit großen Abtastwinkeln von mehr als 50 Grad, was für eine elektronisch gesteuerte Antennenplattform mit so geringer Leistungsaufnahme (< 150 W) eine bemerkenswerte Leistung ist. Das u8 wurde in Regionen auf der ganzen Welt, einschließlich Nordamerika, dem Asien-Pazifik-Raum und Europa, unter unterschiedlichsten Bedingungen getestet, und es wurde nachgewiesen, dass das Produkt selbst in den schwierigsten Szenarien sicher betrieben werden kann.