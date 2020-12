PARIS (dpa-AFX) - Die Industrieländervereinigung OECD erwartet angesichts der noch nicht überwundenen Corona-Krise einen langsameren Wirtschaftsaufschwung als zunächst vorhersagt. Die Weltwirtschaft dürfte nach einem starken Einbruch 2020 im neuen Jahr um 4,2 Prozent wachsen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Paris in einer Konjunkturprognose mit. Für 2022 werde dann ein Plus von 3,7 Prozent erwartet.

Noch Mitte September hat die OECD für das kommende Jahr einen Wiederanstieg der globalen Wirtschaftsleistung um 5,0 Prozent prognostiziert. Im laufenden Jahr werde die globalen Wirtschaft um etwa 4,2 Prozent schrumpfen, so die Organisation. Das ist weniger als zunächst befürchtet.