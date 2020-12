Düsseldorf (ots) - Der Firmenname ist eine Kultmarke: Seit 70 Jahren steht Swan

Hellenic für Kultur- und Expeditions-Kreuzfahrten. Jetzt nimmt Swan Hellenic

wieder an Fahrt auf: Gleich drei neue Expeditions-Kreuzfahrtschiffe entstehen in

Finnlands Hauptstadt Helsinki. Bereits ab Ende 2021 legt die "Minerva" zur

ersten Expeditions-Kreuzfahrt ab. Motto: "Sehen, was andere nicht sehen!" Für

die 152 Passagiere führen die Routen in die entlegensten Regionen der Erde:

Entlang des mächtigen Jenissei-Flusses im Norden Sibiriens, ebenso wie in

arktisch und antarktische Gewässer oder in den Südpazifik.



Mit skandinavischem Design, weitläufigen Decks, Kabinen mit großen Balkonen,

hervorragenden Lektoren und Gastrednern sowie einem All-Inklusive-Konzept setzt

Swan Hellenic auf Luxus für ein internationales, reiseerfahrenes und

kulturinteressiertes Publikum. Bereits die Premierenreise des ersten Neubaus

"Minerva" - zwei weitere Expeditionsschiffe folgen in 2022 - ist ein Once in a

Lifetime-Erlebnis: es geht zur Sonnenfinsternis in die Antarktis.







Naturschauspiele der Expeditionsziele zu richten. Dennoch heute ein Video zur

virtuellen Schiffsbesichtigung des ersten Neubaus "Minerva": Im skandinavischen

Stil gehalten und mit der architektonischen Handschrift von Tillberg Design

entworfen, geht es bereits im nächsten November in die Antarktis.



Weitere Informationen: http://www.swanhellenic.com



Swan Hellenic startet ab November 2021 mit drei neuen

Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. "Sehen,

was andere nicht sehen!" Die Expeditionen sprechen ein internationales,

reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen

mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf

der Helsinki Shipyard Oy Während die ersten beiden Neubauten "Minerva" und Virgo

II (Bauname) mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120

Crewmitglieder bieten, kommt ab Ende 2022 ein drittes und größeres Schiff (192

Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten

Luxus im 5-Sterne-Bereich.



