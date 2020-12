Deutsch-Australisches Wasserstoffprojekt "HySupply" gestartet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- BDI und acatech legen Grundstein für Zukunft des globalen WasserstoffmarktesDrei Monate nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Deutschlandund Australien startet heute das Kooperationsprojekt "HySupply" zwischen acatechund dem BDI in Zusammenarbeit mit einem australischen Konsortium unter derLeitung der University of New South Wales in Sydney (UNSW). Finanziert wird dasProjekt auf deutscher Seite durch das Bundesministerium für Bildung undForschung mit über 1,7 Millionen Euro. Erstmalig will ein Team führenderdeutscher und australischer Fachleute aus Wissenschaft und Industrie in dennächsten beiden Jahren untersuchen, ob und wie eine Wertschöpfungskette vonerneuerbarem Wasserstoff zwischen zwei Industriestaaten realisierbar ist. DieErkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie sollen den Grundstein für dieEntwicklung eines globalen Wasserstoffmarkts legen.Deutschland wird in Zukunft auf den Import von klimaneutralen Energieträgernangewiesen sein, um seine Klimaziele zu erreichen. Erneuerbarer Wasserstoff ausAustralien kann dabei eine von vielen wichtigen Bezugsquellen sein. Das Landverfügt über ein immenses Potenzial für die Stromerzeugung aus regenerativenQuellen sowie über Know-how und Infrastrukturen für den Export von Rohstoffen.Deutschland wiederum ist Marktführer bei der Elektrolyse, der Spaltung vonWasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Eine zukünftige Partnerschaft mitAustralien kann deshalb eine Win-Win-Situation für beide Länder bedeuten: Aufder einen Seite bietet der Export von Wasserstofftechnologien großeindustriepolitische Potenziale für Deutschland. Auf der anderen Seite kannAustralien mit dem Export von Wasserstoff zusätzliche Wertschöpfung generieren.Auf deutscher Seite haben Holger Lösch, stellvertretenderBDI-Hauptgeschäftsführer, und Robert Schlögl, Direktor des Fritz-Haber-Institutsder Max-Planck-Gesellschaft und acatech-Mitglied, die Projektleitung von"HySupply" inne.Holger Lösch: "Das Projekt HySupply ist ein Meilenstein für denTechnologiestandort Deutschland. Es trägt dazu bei, dass wir künftigklimaneutralen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen importieren können. DasProjekt ermöglicht uns, die Technologieführerschaft im umkämpftenWasserstoffmarkt zu übernehmen. Internationale Partnerschaften, wie mitAustralien, sind Schlüssel, damit sich Deutschland in einer klimaneutralen Weltals Industrienation behauptet."Robert Schlögl: "Mit Wasserstoff können wir die Energie der australischen Sonnein Tanker packen und nach Deutschland holen. Jetzt wollen wir untersuchen, wiedas im großen Stil und über lange Distanzen machbar ist. Dafür müssen wir an den