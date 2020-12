RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS Nachrichtenquelle: globenewswire | 01.12.2020, 11:30 | 21 | 0 | 0 01.12.2020, 11:30 | Auction Auction results Auction date 2020-12-01 Maturity 2025 Tendered volume, SEK mln 750 +/- 750 Offered volume, SEK mln 220 Volume bought, SEK mln 120 Number of bids 3 Number of accepted bids 2

Quarter Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Offered volume, SEK mln 0 0 0 0 Volume bought, SEK mln 0 0 0 0 Number of bids 0 0 0 0 Number of accepted bids 0 0 0 0 Average yield, % 0 0 0 0 Lowest accepted yield, % 0 0 0 0 Highest yield, % 0 0 0 0 Accepted at lowest yield, % 0 0 0 0

Quarter Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Offered volume, SEK mln 120 100 0 0 Volume bought, SEK mln 20 100 0 0 Number of bids 2 1 0 0 Number of accepted bids 1 1 0 0 Average yield, % 0.037 0.065 0 0 Lowest accepted yield, % 0.037 0.065 0 0 Highest yield, % 0.037 0.065 0 0 Accepted at lowest yield, % 100.00 100.00 0 0





Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer