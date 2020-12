MDR-Intendantin will Brinkbäumer als Programmdirektor holen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will den ehemaligen "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer als Programmdirektor an den Standort Leipzig holen. Eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders bestätigte am Dienstag auf dpa-Nachfrage, dass MDR-Intendantin Karola Wille die Personalie dem Rundfunkrat am kommenden Montag (7. Dezember) vorschlagen wolle. Das Gremium hat das letzte Wort. Das Branchenmagazin "Horizont" berichtete zuerst darüber.

Laut Sprecherin stellen sich Brinkbäumer sowie die MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt, die Wille als Programmdirektorin für den MDR-Standort Halle vorschlagen will, am Dienstag und Mittwoch bereits vorab in Gremien des Rundfunkrats vor.